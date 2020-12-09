Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberinde Şirvan Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hakan Güven, İl Genel Meclisi Üyeleri Hasan Carlık ve Mehmet Fikri Akdemir ile Akgeçit, Hürmüz, Çınarlı, Gümüş ve Doğruca köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşların karşıladığı Hasar ve beraberindekiler, köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hasar, köylerin sorun ve taleplerini dinledi, sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlattı.

Vatandaşlar da her fırsatta kendilerini ziyaret eden Hasar ve beraberindekilere teşekkür etti.