Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'dan köy ziyaretleri

09.12.2020 19:03
Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'dan köy ziyaretleri, System.String[]

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberinde Şirvan Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hakan Güven, İl Genel Meclisi Üyeleri Hasan Carlık ve Mehmet Fikri Akdemir ile Akgeçit, Hürmüz, Çınarlı, Gümüş ve Doğruca köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşların karşıladığı Hasar ve beraberindekiler, köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hasar, köylerin sorun ve taleplerini dinledi, sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlattı.

Vatandaşlar da her fırsatta kendilerini ziyaret eden Hasar ve beraberindekilere teşekkür etti.

Mehmet Fikri, Hakan Güven, Jandarma, Şirvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'dan köy ziyaretleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim
Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım         
18:58
İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları         
18:40
Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli         
18:29
Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü         
17:45
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 19:09:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'dan köy ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei