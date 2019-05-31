Şişli'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Mecidiyeköy'de iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Mecidiyeköy
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:02 Kaynak: AA
'de iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu
Mecidiyeköy mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.
Kazada, iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik oluştu.
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