Son Dakika Haberleri: Şişli'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Şişli'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Mecidiyeköy'de iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Şişli'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Mecidiyeköy'de iki motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.
Kazada, iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:02 Kaynak: AA
D-100 Karayolu, Mecidiyeköy, Güncel
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