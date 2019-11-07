Son Dakika Haberleri: Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi
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Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi

7 saat önce

Şişli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna girdi.

Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi, System.String[]

Şişli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.45 sularında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Tozan Sokak'tan Avni Dilligil Sokağa dönüş yapan Bilge İ., adlı kadının kullandığı 34 SR 1578 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 6 katlı binanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Kazada ev sahibi ve sürücü Bilge İ.'nin yaralanmaması sevindirirken, evde maddi hasar meydana geldi. Olay karşısında şaşıran bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra sürücü kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla evden çıkarılarak otoparka kaldırıldı. Ev sakinleri ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra tamirci çağırıp kırılan duvarı demir parmaklıklarla kapattırdı.

Olayı anlatan mahalle sakini Uğur Uçar, "Bayan paniklemiş o anda, fren yerine gaza basmış. Sonra polis geldi, çekici geldi. Evin duvarına çarpmış, herhangi bir yaralama yok. Geldiğimde araba içerideydi" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

07.11.2019 22: 54: 37 TSI

Şişli, Polis, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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