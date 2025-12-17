Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Şişli\'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı
17.12.2025 16:39  Güncelleme: 17:23
Haber Videosu

Şişli'de ters yönde ilerleyen otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı. Olay yeri can pazarına dönerken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şişli'de ters yöne giren otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI

Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

2 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

İşte kaza yerinden görüntüler:

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökhan Öcal Gökhan Öcal:
    Bende başladım 3750 tl yatırdım Param 7500 oldu Hepsini çekmek istedim 33000 tl yatır geosıni mekanın dediler Yarın parayı yatırıp 7500 tl mi alacam 1 23 Yanıtla
  • Emre Yalman Emre Yalman:
    hesap makinesi ile mi çektiniz videoyu 15 1 Yanıtla
  • slh123456 slh123456:
    abd de bu olay terör kapsamında ele alınıyor 3 gün yas ilan ediliyor karşılıgı çok agır veriliyor kasıt veya ihmal varsa bizde günlük rütin cok kötü alıstırıldık bu tür olaylara. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
