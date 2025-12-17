Şişli\'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Şişli'de ters yöne giren otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
İşte kaza yerinden görüntüler:
