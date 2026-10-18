Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, Sami Ramazanoğlu da kurtarılamadı. 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. (33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Aksu'nun ardından Ramazanoğlu'ndan da acı haber geldi. Ramazanoğlu da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. T.M'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KONSERE KATILMIŞ

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin alındığı, etkinlik alanında alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken konser alanı boşaltıldı.

Kaynak: DHA-İHA

İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyorİstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
İstanbul3. SayfaGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Konser kanser yapar gitmeyin öyle yerlere Allah ın sevmediği herşey insanlar için zararlıdır bunu unutmayın 11 13 Yanıtla
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Kuran'ın neresinde yazıyor müziğin haram olduğu kafanıza göre uydurma yorumlar yapıp insanların kafasını karıştırmayın .. 6 3
    Ender YILDIRIM Ender YILDIRIM:
    Allah nerde nen konser sevmiyorum dedi acaba ? onun adına konuşmayı çok seviyorsunuz. 0 1
    Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Doğru diyor Allah'ın sevmediği içkili eğlence mekanları haplı herhalde sen çok gidiyorsun metin dedee metin dede İslam'da huzur var huzuru bozacak hiç bir şey bulamazsın 1 0
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    muhtemelen alkolu fazla kaçırdılar.alkolun sahte olma ihtimalı. 9 2 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bir kişinin konsere gidiceğine ibadet yapsın 4 1 Yanıtla
  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    ............. Ne desek boş 3 1 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Madde icin agir kanunlar bekliyoruz.çin gibi.nufusun çin gibiyse asya ulkesiysen ortadogudaysan kanununda oyle olmalı.uygun kan7nları alabilirsin ama idam niye olmaz niye kalkar.mesrla.egitimdede aynı.disiplini kuracaksin.finlandiya ne alaka 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
17:54
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
16:39
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
16:30
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 17:56:01. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei