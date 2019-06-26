Son Dakika Haberleri: SİVAS AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI
Son Dakika Güncel Haber

SİVAS AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI

1 saat önce

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz'ün Akıllı Aydınlatma Sistemleri' patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz'ün Akıllı Aydınlatma Sistemleri' patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, özellikle sokak lambaları konusunda enerji tasarrufu sağlayacak sistem geliştirdi. Sistemin patenti için TÜBİTAK'a yapılan başvuru kabul gördü. Patent başvurusu ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, Mevcut kullanılan aydınlatma sistemleri yüzde yüz güçle çalışıyor. Fakat biz kabul edilen buluşumuzla elektrik aydınlatma sistemlerini belli oranda parlaklığını ayarlayarak ortamın kalabalığına göre, ışık şiddetine göre parlaklığını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda bu aydınlatma sistemlerini 'Bulut'a' bağlayarak akıllı öğrenmede sağlıyor dedi.
Akıllı aydınlatma sistemlerinin ev veya sokak lambalarına uygulandığında istenilen sonuca ulaşılabileceğini söyleyen Aksöz, özellikle sokakların güvenliği açsından önem arz ettiğini dile getirdi. Sistemin önemli bir tasarruf sağlayacağını ifade eden Aksöz Bu sayede lamba sürekli yüzde 100 enerjiyle çalışmadığı için harikulade bir enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Ülkemizde enerjinin bu kadar pahalı olduğu bir zamanda lambadan sağlanan enerji tasarrufu çok önemli olmasa da bir şehir boyunca sokak lambalarından kazanılan tasarruf inanılmaz boyutlara ulaşabilmektedir diye konuştu.
SİVAS AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
ahmet aksöz, mühendislik fakültesi, sivas cumhuriyet üniversitesi, patent, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SİVAS AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]