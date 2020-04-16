Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

SİVAS'ın Doganşar ilçesine bağlı Sarısuat köyü de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü karantina altına alındı.14 gün boyunca köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü 16.04.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıha Kurulunca karantina altına alınarak köye giriş ve çıkış yasaklanmıştır" denildi.Sivas'ta halen Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Sütlüce, Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Suşehri ilçesi Çitlice, Çakırlı, Erence, Akşar, Aşağı Mahalle ile Tepeardı Mahallesi Canikdağı sokakta bulunan bulunan 15 kişinin yaşadığı aile apartmanı, Zara ilçesi Korkut köyü ve Merkez Mahallesi ile Tuzla, Ağılönü, Eskiköy, Uzunoğlan mezraları, Şarkışla ilçesi Yapracık ve Gölova ilçesi Boğazköy karantinada bulunuyor. Sarısuat köyü ile birlikte kentte karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 18'e yükseldi.