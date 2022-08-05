ROT BALANS USTASININ 'TAŞ PLAK' TUTKUSU - Son Dakika
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ROT BALANS USTASININ 'TAŞ PLAK' TUTKUSU

05.08.2022 12:36

SİVAS'ta 35 yıldır rot-balans tamiriyle uğraşan Yalçın Korkmazgil (55), Ata Sanayi'deki dükkanın üst katını tutkunu olduğu taş plak, kaset, radyo, teyp ve gramofonlar ile donattı.

SİVAS'ta 35 yıldır rot-balans tamiriyle uğraşan Yalçın Korkmazgil (55), Ata Sanayi'deki dükkanın üst katını tutkunu olduğu taş plak, kaset, radyo, teyp ve gramofonlar ile donattı. Çalışırken gramofondan taş plaklar dinleyen Korkmazgil, Yaklaşık 35 yıldır yaptığım birikimler var. Bu işi sadece hobi olarak görüyorum dedi.

Kent merkezindeki dükkanında çıraklıktan öğrendiği mesleği rot balans tamiriyle uğraşan evli, 3 çocuklu Yalçın Korkmazgil, dükkanın bir bölümünü plak koleksiyonuna ayırdı. 1950'li yıllarda Sahibinin Sesi gramofon plaklarının Sivas'ta bayiliğini yapan dedesi Ahmet Korkmazgil'in (90) ardından vefatından sonra babası Mehmet Ali Korkmazgil (70) bu işi sürdürdü. Dedesinden ve babasından kalan çeşitli müzik çalarları, plakları ve kasetleri saklayan Korkmazgil, dönemin sanatçılarının o yıllarda çıkardığı plak ve kasetlerin koleksiyonunu yaptı. Korkmazgil, yaklaşık 35 yıldır değerli plakları ve kasetleri özellikle toplayarak büyük bölümünü evinde, bir kısmını ise iş yerinde muhafaza ediyor. Korkmazgil'in elinde Celal Güzelses, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Kaplan Tarsuslu gibi sanatçılar ile yakın tarihe damga vuran ünlü ses sanatçılarının plakları bulunuyor.

Plaklar ve müzik aletlerinin dedesinden kalma bir uğraş olduğunu belirten Yalçın Korkmazgil, Rahmetli dedem, 1950'li yıllarda Sivas'ta Sahibinin Sesi gramofon plaklarının bayisiymiş. Dedemden sonra bu hobi babama geçti. Biz de dededen ve babadan gelen bu sevgiyle devam ediyoruz. Yaklaşık 35 yıldır yaptığım birikimler var. Radyo, pikap, telefon, daktilo, gramofon çeşitleri ve gramofon plakları gibi ürünlerim var. Çok güzel bir uğraşı ve çok seviyorum. Sadece topluyorum, satış yapmıyorum ama eşimize dostumuza verdiğimiz hediyeler oluyor. 33'lük, 45'lik ve gramofon plağı 78 devirlik olarak tabir ettiğimiz plak çeşitlerimizden oluşan 700 tane arşivim var. Bin taneyi geçen de kaset çeşitlerim var. Özellikle arabesk türünü seviyorum o yüzden bu tür daha fazla. Hobimi hiçbir zaman ticari bir faaliyet olarak görmedim. Tek bir mesleğim var o da araba aşkına yönelik. Kendi mesleğim dışında da hiçbir şeyin ticaretini düşünmedim diye konuştu.

'HİÇBİRİNİ SATMAM'

Koleksiyonunun kendisi için büyük bir servet olduğunu vurgulayan Korkmazgil, Kesinlikle elimdeki hiçbir şeyi satmam. Plaklarım büyük kısmı dönem baskısı dediğimiz sanatçıların o yılda çıkarttığı plaklar. Daha önce hiç satmayı düşünmediğim için bir maliyet raporu çıkarmadım. Burada bir servet yatıyor diyebilirim. Maddi değeri çok yüksek olmasa dahi benim gözümde çok büyük bir servet. Dükkanımda yer alanlar, evimdekinin sadece 10'da birini oluşturuyor ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROT BALANS USTASININ 'TAŞ PLAK' TUTKUSU - Son Dakika

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