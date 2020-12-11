Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde gece saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada, durdurdukları bir otomobildeki M.A. (38) ve Ö.Y'yi (37) gözaltına aldı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada dedektör, balyoz, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından işlem yapılan şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.