Son Dakika Haberleri: Sivas'ta su kesintisi
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Sivas'ta su kesintisi

2 saat önce

Sivas'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Sivas'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SİBESKİ Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında, Hızlı Tren Hattı yapım çalışmaları kapsamında içmesuyu borularının deplase çalışması yapılacağından yarın saat 05.00'ten itibaren saat 17.00'ye kadar su kesintisi uygulanacak.
Kesintiden Karşıyaka, Esenyurt, Kümbet, Emek, Selçuklu, Tuzlugöl ve Mimarsinan mahalleleri etkilenecek.
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:26 Kaynak: AA
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