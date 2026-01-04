Sivas'ta yol kenarında yürüyen yaya, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi. A.R.A. (47) yönetimindeki 58 T 0118 plakalı taksi, yol kenarında yürüyen Uğur Mücahit Çelikus'a (43) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çelikus, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Çelikus, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SİVAS
Son Dakika › 3-sayfa › Sivas'ta Yaya Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.