SİVAS Yiyecek için köye inen ayılar, köylüleri tedirgin ediyor - Son Dakika

Yiyecek için köye inen ayılar, köylüleri tedirgin ediyor

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyüne inen 4 ayı güvenlik kameralarına yansıdı. Arı kovanlarına ve meyve ağaçlarına zarar veren ayılar köy sakinlerini tedirgin ediyor.

Kent merkezine 28, Hafik ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eymir köyünü 4 ayı mesken tuttu. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan ayılar havanın kararmasıyla birlikte köye iniyor. Köydeki arı kovanlarına, meyve ağaçlarına ve tarlalardaki mahsullere zarar veren ayılar, köylüleri tedirgin ediyor. Köye inip gezinen ayılar güvenlik kamerasına da yansıdı. Köy sakinlerinden Turgut Burgucu, Ayılardan muzdaribiz, son zamanlarda özellikle çoğaldılar. Bizim görebildiğimiz 8 adet ayı var ve her gün köye gelmekteler. Özellikle meyve ağaçlarına zarar vermekteler. Bu sene ayılar sayesinde sıfır meyve ile sezonu kapatacağız. Bizim endişemiz meyve ağaçları değil, insanlara zarar vermesi. Akşam erken saatlerde ayılar görülmekteler, bu saatlerde karşılaşabilecekleri insanlara zarar vermelerinden endişe ediyoruz. Yetkilerden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Meyve ve sebze ağaçlarının telafisi var ama insana verebileceği zararın telafisi yok dedi.