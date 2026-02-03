Siverek\'te Dolu Yağışı Trafik Kazasına Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ile Hilvan ilçeleri arasındaki karayolunda etkili olan dolu yağışı, trafik kazasına neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, çevreden ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA