Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı - Son Dakika

Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı

19.10.2020 12:03
Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki akraba 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki akraba 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Vedat İstekli yönetimindeki 63 LH 298 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Vedat istekli ile akrabaları olan Fidan, Sinem ve Nuriye İstekli yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı

Otomobil, Siverek, Sabah, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı - Son Dakika

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