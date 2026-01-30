Şizofreni Hastası Kadın 9 Gündür Kayıp - Son Dakika
Şizofreni Hastası Kadın 9 Gündür Kayıp

30.01.2026 13:13
Diyarbakır'da 9 gündür kayıp 45 yaşındaki şizofreni hastası kadın için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 gündür kayıp şizofreni hastası 45 yaşındaki kadın için 100 kilometreden fazla alan yaya olarak tarandı. Kayıp kadının eşi Şeyhmus Kılıç, "Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu" dedi.

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 9'uncu gününde de sürüyor. AFAD, Jandarma Komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 326 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 16 dron kullanılıyor. Bölgede arazinin karla kaplı ve yağış olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor. 9 günlük arama çalışmalarında 100 kilometreden fazla alan yaya olarak tarandı. Helikopter desteğiyle de 150 kilometreden fazla alana bakıldı.

Nimet Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç, 9 gündür jandarma, AFAD ve bütün ekiplerin her yerde arama ve tarama yaptığını söyledi. Herhangi bir iz olmadığını belirten Kılıç, "Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz. Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu" dedi.

Nimet Kılıç'ın oğlu Faruk Kılıç ise, "Kaybolmadığı gece gördüm. Hiçbir iz yok, her yerde ekipler çalışıyor. Babam 07.30'da kalkmış, görmemiş. Her yeri aradık, ondan sonra jandarmaya haber verdik" ifadelerini kullandı.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, şizofreni, Şizofreni, Güvenlik, 3. Sayfa, Çınar, Son Dakika

