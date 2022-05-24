Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

24.05.2022 14:07
Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Slovenya'da ilk maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) tespit edildi.

Slovenya'da ilk maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) tespit edildi.

Slovenya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezince yapılan açıklamada, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Merkez Müdürü Mario Fafangel, virüsün Kanarya Adaları'ndan gelen bir kişide görüldüğünü aktardı.

Fafangel, "Tüm uluslararası kuruluşlara, Slovenya'daki ilk vakayla ilgili bilgi verdik. Şimdi hastanın temas ettiği kişileri bilgilendiriyoruz. Ancak bilinmesi gereken şey, bunun karantinayı gerektiren ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığıdır. Virüs, yakın temasla bulaşıyor." ifadesini kullandı.

Maymun çiçeğinin Kovid-19'a nazaran daha kolay tedavi edildiğini vurgulayan Fafangel, "Kuluçka dönemi 5 ila 21 gün. Bu, yeni bir virüs değil ve toplumun geneli için oluşturduğu tehdit düşük ölçekte." dedi.

YORUMLAR
500
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki Dr. Alver: Maymun çiçeğinin ölüm oranı düşük Dr. Alver: Maymun çiçeğinin ölüm oranı düşük
Kaynak: AA

Kanarya Adaları, Monkeypox, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:40 Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 14:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement