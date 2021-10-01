SMO içerisindeki 5 grup "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti - Son Dakika

Suriye Milli Ordusu (SMO) içerisindeki büyük grupların katılımı ile oluşturulan AZM Operasyon Odası üyesi 5 grup, Türkmen Komutan Fehim İsa liderliğinde "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) içerisindeki büyük grupların katılımı ile oluşturulan AZM Operasyon Odası üyesi 5 grup, "Devrimciler Hareketi" çatısı altında birleşti. Birleşen gruplar genel komutanlık için oybirliği ile Türkmen Komutan Fehim İsa'yı seçtiler. Devrimciler Hareketi içerisinde yer alan gruplar ise, Feylak-üş Şam, Sultan Murad Tümeni, I.Tümen (Kuzey Tugayı, 9.Tümen, 112.Tugay), Muntasır Billah Tümeni ve Suvvar-ı Şam oldu.

"Suriye Devrimi için önemli bir adım gerçekleştirdik"

İsa yaptığı açıklamada, "Suriye Devrimi için önemli bir adım gerçekleştirdik. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce Suriye Milli Ordusu içerisindeki grupların kahir ekseriyetinin katılımı ile AZM Operasyon Odası'nı kurmuştuk. Bugün AZM Operasyon Odası bünyesindeki beş Suriye Milli Ordusu Grubu olarak 'Devrimciler Hareketi' adı altında birleşme kararı aldık. Hem zalim Esed Rejimi ile hem de terör örgütleri ile mücadelemize daha güçlü bir şekilde yılmadan, yıkılmadan devam edeceğiz. Zafer inananlarındır" diye konuştu. - AFRİN