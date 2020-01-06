Soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor - Son Dakika
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Soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor

7 saat önce

Sinop'ta esnaf Hayriye Yılmaz, soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor.

Soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor, System.String[]

Sinop'ta esnaf Hayriye Yılmaz, soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor.


Sakarya Caddesi esnafı olan Yılmaz, her sabah iş yerlerini açmak için geldikleri bölgede bulunan sokak köpeklerini besliyor.


Yılmaz, uzun zamandır köpeklerin dükkan önünden ayrılmadığını belirterek, "Burada sokak köpeklerine bakıyorum. Kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dükkanımın önüne geliyorlar. Her gün yiyecek yardımında da bulunuyorum. Çok güzel bir duygu. Soğuk günlerde onlarında yardıma ihtiyacı var" dedi. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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