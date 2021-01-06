Sokak hayvanları sahipsiz değil - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını merkez ve kırsalda ara vermeden sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde Korona virüsle mücadelenin sürdüğü bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara sağladığı mama desteğini aksatmıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların çalışmalarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması ve vatandaşların da büyük bir bölümünün evlerinden çıkmaması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçe merkezinin ve kırsal mahallelerin belirli noktalarına kuru mamalar bırakarak, can dostların imdadına yetişiyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne kuru mama ve su bırakabileceğini de hatırlattı. - ESKİŞEHİR