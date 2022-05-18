Söke'de trafik kazası: 2 yaralı

Söke- Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzeri Soğucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde olan Ahmet S. kontrolündeki 09 SA 073 plakalı otomobil ile Söke'den Soğucak istikametine seyir halinde olan Gül S. kontrolündeki 09 JE 529 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN