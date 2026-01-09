Somali Ordusu, Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi

Somali Milli Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetlerinin, Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava destekli operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danab Özel Kuvvetlerinin Somali Ulusal Ordusu Hava Kuvvetleri koordinasyonuyla Bay bölgesinde örgüte ait hedefleri vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği, örgüte ait askeri araçlar ile mühimmatın imha edildiği aktarıldı.

Operasyonun, Eş-Şebab mensuplarının bölgede yapmayı planladığı saldırıları önlemek amacıyla düzenlendiği kaydedilen açıklamada, hava harekatı sırasında örgüte ait sığınaklar ve araçların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, halkı hedef alan saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan silah ve patlayıcıların da imha edildiği vurgulandı.

Danab Özel Kuvvetlerinin sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Somali Savunma Bakanlığı ile Somali Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Eş-Şebab'a karşı sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini, ülkenin güvenliği ve istikrarının sağlanmasının temel hedef olduğunu duyurdu.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.