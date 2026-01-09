Somali Ordusu, Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali Ordusu, Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi

09.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Danab Özel Kuvvetleri, Bay bölgesinde Eş-Şebab'a karşı hava destekli operasyonda 22 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Milli Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetlerinin, Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava destekli operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danab Özel Kuvvetlerinin Somali Ulusal Ordusu Hava Kuvvetleri koordinasyonuyla Bay bölgesinde örgüte ait hedefleri vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği, örgüte ait askeri araçlar ile mühimmatın imha edildiği aktarıldı.

Operasyonun, Eş-Şebab mensuplarının bölgede yapmayı planladığı saldırıları önlemek amacıyla düzenlendiği kaydedilen açıklamada, hava harekatı sırasında örgüte ait sığınaklar ve araçların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, halkı hedef alan saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan silah ve patlayıcıların da imha edildiği vurgulandı.

Danab Özel Kuvvetlerinin sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Somali Savunma Bakanlığı ile Somali Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Eş-Şebab'a karşı sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini, ülkenin güvenliği ve istikrarının sağlanmasının temel hedef olduğunu duyurdu.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Ordusu, Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:57:59. #7.11#
SON DAKİKA: Somali Ordusu, Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.