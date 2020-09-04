Son dakika 3. sayfa: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 27 gözaltı kararı
Son dakika haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 27 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 7'si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 27 gözaltı kararı
ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 7'si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil sorumlular arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7'si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Bahçeli'nin idam açıklamasına destek: Belirli suçlarda olmalı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu İmamoğlu ile öğrenciler arasında dikkat çeken zam diyaloğu: Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük Düğün öncesi tura giden genç çift, hırsız maymunların saldırısına uğradı Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu