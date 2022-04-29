Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 73. kilometresi Bekdiğin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Duran idaresindeki 05 BG 596 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Kubilay Doğan yönetimindeki 29 AS 440 plaka sayılı çekici ve ona bağlı 34 LD 2898 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mürsel Duran ile Demet Duran ve Saffet Duran yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.