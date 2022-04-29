Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

29.04.2022 13:47

Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 73. kilometresi Bekdiğin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Duran idaresindeki 05 BG 596 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Kubilay Doğan yönetimindeki 29 AS 440 plaka sayılı çekici ve ona bağlı 34 LD 2898 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mürsel Duran ile Demet Duran ve Saffet Duran yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari araç tankere arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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