Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor

13.05.2022 12:49

Adana'da geçen yıl 125 noktada çıkan ve yaklaşık 5 bin hektar ormanlık alana zarar veren yangınların izleri, bölgenin yeniden yeşile kavuşması için arazi temizliği ve hazırlığıyla siliniyor.

Adana'da geçen yıl 125 noktada çıkan ve yaklaşık 5 bin hektar ormanlık alana zarar veren yangınların izleri, bölgenin yeniden yeşile kavuşması için arazi temizliği ve hazırlığıyla siliniyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Kozan, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı başta olmak üzere kentin 15 ilçesinde çıkan orman yangınlarının izlerini silmek için çalışıyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıl orman yangınları açısından üzücü bir sezon geçirdiklerini ve kentte ekiplerin 125 orman yangınıyla mücadele ettiğini söyledi.

Yangınların havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldüğünü dile getiren Yılmaz, yanan alanlarda hasar tespitinin ardından temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti.

Yılmaz, sahadaki temizliklerin tamamlandığını aktararak, "Geçen yıl çıkan 125 orman yangınında yaklaşık 5 bin hektarlık alan zarar gördü. Bu zarar gören alanların hasar tespit çalışmalarına kısa sürede başladık, sahadaki temizliğimizi gerçekleştirdik. Eğimin uygun olduğu yerlerde 'doğal gençleştirme' denilen tohum ekimi yöntemiyle yaklaşık alanın yüzde 61'lik kısmında, yani 3 bin hektarlık alanda tohum ekimi yöntemiyle gençleştirme çalışmalarımızı yaptık. Çimlenmeler sevindirici durumda. Sahada yaptığımız tespitlerde, fidan kontrollerinde yaklaşık yüzde 80 oranında başarıyı yakaladık." diye konuştu.

"Bu yıl sahaya yaklaşık 1,5 milyon fidan dikeceğiz"

Yılmaz, yanan alanlara gelir getirici fidan türleri de dikildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Arazi çalışmalarıyla fidan dikim ayı olan geçen yıl kasımdan bu yıl nisana kadar sahaya 760 bin fidanın dikimini gerçekleştirdik. Bu diktiğimiz fidanların 125 bini yöre halkına gelir getirici türler. Yöre halkının ekonomisine katkı sağlamak amacıyla keçiboynuzu, badem, harnup, ceviz gibi türlerden dikimimizi gerçekleştirdik. Şu anda arazi hazırlıklarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde sahaya yaklaşık 1,5 milyon fidan dikeceğiz."

Çalışmalar kapsamında yol sıkıntısı olan bölgelere de 75 kilometre orman yolu ve yangın emniyet şeritleri yaptıklarını dile getiren Yılmaz, Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında özellikle emniyet yollarının kenarlarında yangına daha dayanıklı türlerden diktiklerini aktardı.

"Yangına erken ve etkin müdahale çok önemli"

Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tedbirlerini aldıklarını anlatarak, "Yangına erken ve etkin müdahale çok önemli. Bunun için de hava araçlarımızın su alabileceği çukurlar, yangın havuzları oluşturuyoruz. Şu ana kadar Bölge Müdürlüğümüzde yaklaşık 80 yangın havuzumuz var. Bu sene de 4 yangın havuzu yapacağız." dedi.

Yangınlarla mücadele kapsamında sorumluluk bölgelerinde bu yıl 13 hava aracı konuşlandırılacağını ifade eden Yılmaz, İnsansız Hava Aracından da destek alacaklarını söyledi.

Bu yıl yangınlarda gece görüş sistemi olan helikopterlerin de kullanılacağını anımsatan Yılmaz, sorumluluk alanlarındaki Adana ve Osmaniye'de 60 noktada ekiplerin bulunduğunun bilgisini verdi.

Mahmut Yılmaz, ekiplerinin yangın kulelerinden 7 gün 24 saat ormanları gözetlediğini anlatarak vatandaşların da duman görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesini istedi.

Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor
Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor
Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor
Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor

YORUMLAR
500
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement