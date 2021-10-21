Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 531,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 871 liradan, cumhuriyet altını ise 3.551 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.784 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda, yükselen hammadde fiyatları ve enerji problemlerinin endişe unsuru olarak gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.

EKONOMİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.