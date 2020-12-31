Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu

31.12.2020 16:04

Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu Iğdır merkez Şube Sokakta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde çıkan yangın korkuttu.

Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu

IĞDIR - Iğdır merkez Şube Sokakta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Iğdır Merkez Şube Sokakta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde meydana geldi. Binanın kalorifer bacasından yoğun bir şekilde duman yükselmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu
Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu
Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu
Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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