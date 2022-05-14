BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA

14.05.2022 14:24

BAĞCILAR'da kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, içeridekileri suçüstü yakaladı.

BAĞCILAR'da kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, içeridekileri suçüstü yakaladı. Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 344 lira para cezası kesen polis, iş yeri sahibi B.V. hakkında adli işlem yaparken iş yerini de mühürledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Geçen Cumartesi saat 21.30 sıralarında iş yerine baskın düzenleyen ekipler, içeride 9 kişinin farklı masalarda kumar oynadığını gördü. Ekipler, kumar oynayan 9 kişiye bin 816 liradan toplam 16 bin 344 lira para cezası kesti. Daha önce tehdit ve hakaret suçlarından hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkan iş yeri sahibi B.V.'ye ise adli işlem yapıldı. Ekipler masalarda ele geçirilen oyun kartları ile 4 bin 850 lira paraya el koyarken, iş yerini de mühürledi.

BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA
BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA
BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA
BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA

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Para Cezası, Bağcılar, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA - Son Dakika
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