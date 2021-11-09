Bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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Bartın'da tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek silahla öldüren, araya girmek isteyen bir çalışanı da ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ercan Ö. (27), İnkumu yolu Karasu köyü mevkisindeki bir fındık deposunda çalışan eski sevgilisi Azize G. (25) ile telefonda tartıştı.

Tartışmanın üzerine aracıyla fındık deposuna giden Ercan Ö, Azize G'ye burada tabancayla iki el ateş etti.

Ercan Ö, aynı iş yerinde çalışan ve araya giren Emrullah Y'yi de (26) önce bacağından, sonra sırtından ve başından vurdu.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azize G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Emrullah Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kent merkezinde yakalandı.