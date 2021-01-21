Son dakika! Başına tabanca dayayıp havaya ateş açan şahsı, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Başına tabanca dayayıp havaya ateş açan şahsı, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

ADANA - Adana'da psikolojik sıkıntıları olan bir kişi tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söylerken havaya da birkaç el ateş açtı. Polislerin ikna çabalarını umursamayan kişi kendini kilitlediği oda içerisinde özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik sıkıntıları olan M.Ç (34), evinde bulundurduğu tabancayı alarak oturduğu yerin dam kısmına çıktı. M.Ç. tabancayı başına dayadığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç. ikna etmeye çalıştı. Ancak M.Ç. polisleri umursamayarak bu sefer havaya ateş açmaya başladı. M.Ç. havaya ateş açtıktan sonra damdan evin içerisine girip kendini odasına kilitledi.

"Özel harekat kapıyı kırıp elinde tabanca olan şahsı etkisiz hale getirdi"

Bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Olay mahalline gelen özel harekat timleri, evin içerisine girdi. Önce M.Ç. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Tekrardan oda içerisinde silahı ateşledi. Bunun üzerine özel harekat timleri içeri baskın düzenleyerek elinde tabanca olan M.Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Yakalanan M.Ç. polis merkezine götürüldü.