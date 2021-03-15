Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta 7 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Mecitözü ilçesi'ne bağlı Elvançelebi köyü mevkiinde yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, makaron ve yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün doldurup piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şüpheliye ait araçta yapılan aramada 7 bin 800 adet makaron içine sarılmış sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen dolu makaronlara el koyan jandarma ekipleri zanlı hakkında adli işlem başlattı. - ÇORUM