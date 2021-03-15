Son Dakika | Çorum'da 7 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi
15.03.2021 17:11
Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta 7 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta 7 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Mecitözü ilçesi'ne bağlı Elvançelebi köyü mevkiinde yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, makaron ve yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün doldurup piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şüpheliye ait araçta yapılan aramada 7 bin 800 adet makaron içine sarılmış sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen dolu makaronlara el koyan jandarma ekipleri zanlı hakkında adli işlem başlattı. - ÇORUM
Son Dakika Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?