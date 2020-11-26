Son dakika: "Dikkat eksikliği çocuğunuzun geleceğini etkiler" - Son Dakika

Son dakika: "Dikkat eksikliği çocuğunuzun geleceğini etkiler"

26.11.2020 10:57
Son dakika:

Son dakika haberi: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Ezgi Tüğen, " Aileler, çocuklarının dikkat eksikliğini içeren belirtileri fark ederse vakit kaybetmeden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı'na başvurmalıdırlar" dedi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Ezgi Tüğen, " Aileler, çocuklarının dikkat eksikliğini içeren belirtileri fark ederse vakit kaybetmeden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı'na başvurmalıdırlar" dedi.

Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü'nden Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, çocuklarda dikkat eksikliğine dair açıklamada bulundu. Dikkat eksikliğinin akademik başarının düşmesine ve sosyal ilişkilerin bozulmasına neden olduğunu belirten Dr. Tüğen" Aileler, çocuklarının dikkat eksikliğini içeren belirtileri fark ederse vakit kaybetmeden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı'na başvurmalıdırlar" dedi. Dr. Tüğen, bu konuda aileler kadar öğretmenlerin de rolü olduğunu vurguladı.

"SEVDİĞİ ŞEYLERE KARŞI AŞIRI DİKKATLİYSE DİKKAT EKSİKLİĞİ OLABİLİR"

Çocuk, sevdiği şeylere karşı aşırı dikkatliyse çocukta dikkat eksikliğin olabileceğini belirten Dr. Leyla Ezgi Tüğen, "Dikkat eksikliği olan çocuklarda görülen en sık belirtiler; okulda ve evde derse odaklanamama ve çok fazla dikkat hataları yapma, görev sırasında çok çabuk sıkılma, ödev yapmayı sevmeme, sık sık eşya kaybetme, gün içerisinde yapacaklarını unutma, kendisiyle konuşurken dinlemiyormuş gibi görünmedir. Bir diğer önemli nokta da çocuğun zamanlama becerisidir. Yani çocuğun verilen görevi belirli bir süre içerisinde yerine getirebilmesidir. Zamanlama becerisi ile ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarda ise sıklıkla ödev ya da projeleri yetiştirememe, sabah okula giderken hazırlanma sürecinin yavaş olması, genel olarak bir yavaşlık hali görülmektedir. Dikkat eksikliği olan çocuklarda sevdikleri alanlara yönelik aşırı dikkat ( hiperfokus) durumu gözlenebilir. Örneğin; saatlerce ekranda oyun oynayabilme vb. Dikkat eksikliği olan çocukların büyük bir kısmında hiperaktivite ve dürtüsellik dediğimiz belirtiler de bulunmaktadır. Hiperkaktivite kişinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik halidir. Hiperaktif çocuklar, kıpır kıpır olma, eli-ayağı sürekli oynama, oda içinde zıplama-atlama-gezinme, sınıfta gezinme, çok konuşma gibi belirtiler gösterir. Dürtüsellik ise genel olarak bireyin davranışlarını kontrol edememesi olarak tanımlanır. Acelecilik, sabırsızlık, sırasını bekleyememe, söz kesme, düşünüp tartmadan konuşma gibi davranışlar dürtüsellik belirtileridir" şeklinde konuştu.

AİLELER NE YAPMALI?

Ailelerin ne yapacakları konusunda açıklama yapan Dr. Tüğen,"Aileler çocuklarında bu belirtileri kendileri fark ederse ya da öğretmenleri tarafından bunlardan bahsedilirse ilk olarak bir Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanına başvurmalıdırlar. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı aileden bilgi alır, çocukla görüşme yapar. Tanıya yardımcı olması, birçok kişi ve ortam ile ilgili bilgi sahibi olması, belirtilerin şiddetini saptayabilmesi ve tedavi takibinde kullanabilmek amacıyla öğretmen, aile bildirim formları ve bazı bilişsel-psikolojik testleri kullanır. Tanı ve tedavinin gecikmesi çocuğun aile ve sosyal ilişkilerinin bozulmasına, akademik başarının düşmesine, benlik saygısının azalmasına ve zaman içerisinde birçok ek ruhsal durumun eklenmesine neden olabilmektedir. Tedavide durumun şiddetine, çocuğun ihtiyacına göre ilaç tedavileri, çocukla-aileyle ve okulla yürütülen davranışsal müdahaleler uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son dakika: Dikkat eksikliği çocuğunuzun geleceğini etkiler

Psikiyatri bölümü, Ruh Sağlığı, Pendik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Dikkat eksikliği çocuğunuzun geleceğini etkiler' - Son Dakika


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