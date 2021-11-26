Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 12,0033'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 12,0520 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 13,5584'ten, sterlin/TL ise 16,02'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1230'dan alıcı buluyor.

ABD'DE PİYASALAR YARIM GÜN AÇIK

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın oluşturduğu belirsizliklerin güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara talebi artırdığını söyledi. Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olacağını ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.