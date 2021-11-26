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Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor

26.11.2021 11:23

Son dakika edinilen bilgilere göre, dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,03 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 13,55'ten, sterlin ise 16,02'den alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 12,0033'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 12,0520 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 13,5584'ten, sterlin/TL ise 16,02'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1230'dan alıcı buluyor.

ABD'DE PİYASALAR YARIM GÜN AÇIK

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın oluşturduğu belirsizliklerin güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara talebi artırdığını söyledi. Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olacağını ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Döviz, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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