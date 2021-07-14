Düğün magandalarına jandarma baskını - Son Dakika

Düğün magandalarına jandarma baskını

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 kişi jandarma baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Musabeyli ilçesi şehir merkezinde bulunan düğün alanında masa kurup alkol alıp havaya ateş ederek, sosyal medyada yayınlayan 3 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi ve Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. JASAD ile Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, alkol alıp havaya ateş açan ve sosyal medyadan yayınların M.A.K., H.S., ve M.G. titiz çalışması sonucu görüntü kayıtları izlenerek yakalandı. 3 tabanca ile 1 av tüfeğine el konurken, 3 kişi çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, düğünlerde silah atılmasının engellenmesi için JASAD ile jandarma güçlerine talimat verdiği, bu nedenle bütün düğünlerin kontrol altına alındığı bildirildi.