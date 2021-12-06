Üye Girişi
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı - Son Dakika

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı

06.12.2021 08:55

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi. 11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları başladı.

3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkililerine dayandırılan habere göre patlama sonrası 14 kişinin hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı. Yaralananların çoğunluğunun yanık tedavisi gördüğü ifade edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda hayvan da telef oldu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı

Endonezya, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var 11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! 11:15 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları 10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor 10:44 Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihara kalkıştı 10:16 Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihara kalkıştı Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Son Dakika Haberleri
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
11:14 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
10:35 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu
Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:22
İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı         
11:18
Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''         
11:16
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü         
11:11
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak? Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak?         
10:12
Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kalmış Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kalmış         
09:53
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Onlarca ev küller altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement