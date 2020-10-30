Son dakika haberleri! HALİL SEZAİ'NİN DAVASINDA KARAR: 1 YIL 11 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! HALİL SEZAİ'NİN DAVASINDA KARAR: 1 YIL 11 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

30.10.2020 14:25
Son dakika haberleri! HALİL SEZAİ'NİN DAVASINDA KARAR: 1 YIL 11 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ, System.String[]

Son dakika haberi: TUZLA'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Halil Sezai davasında karar çıktı.

TUZLA'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Halil Sezai davasında karar çıktı. Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılırken kararla birlikte tahliyesine karar verildi.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları da yer aldı.

ARAPÇA ŞEYLER DİNLETEREK ÇEKİM YAPMAMIZI ENGELLEDİ

Tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Müştekiyle aramızda olay gününden öncesine dayanan bir anlaşmazlık söz konusudur. Müştekinin ikamet ettiği villanın öteki eşinde ofis olarak kullanılan Murat Aytaç Ağırlar'ın da ortak bahçesi olan bahçede çekim yapmak istedik. Ancak bu çekimlerimiz müştekinin müdahaleleriyle gerçekleşmedi. Kendisi kullanmış olduğu büyük hoparlörlerle yüksek sesle yayın yaparak bazen anlamadığımız Arapça şeyler dinleterek çekim yapmamızı engelledi. Aynı zamanda yüksek sesle ezan sesi açıyordu. Bunun üzerine konuşarak birkaç defa kendisi 5-6 defa konuşarak arayı bulmak istedim" dedi.

PİŞMANIMTutuklu sanık müştekinin kendisini dinlemediğini, konuşmaların olumsuz sonuçlandığını öne sürerek "Bize bağırıyor, hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bu nedenle de konuşmalar sonlanıyordu. Aytaç Ağırlar, çekim yapamayacağımızı anlayınca çekim yerini değiştirmeye karar verdi. Bu olaylar yaşanmadan bir hafta önce çekim yerimizi değiştirelim,. diye konuşmalar başlandı. Olay günü ben müşteki ile konuşmak ve problemleri çözmek istedim. Bu amaçla son derece iyi niyetli bir şekilde çiçek alarak müştekinin ikametine gittiğimde bana hakaret etti. Küfür ederek bana tokat attı. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Ben odun parçasını elime vurmak amacıyla almadım, odun parçasıyla da vurmadım. Kendisini hiçbir şekilde tehdit etmedim, hakaret ettiğim doğrudur. Yaşanılan olaylar neticesinde pişmanım" şeklinde beyanda bulundu.

BAHÇEYE KURDUKLARI IŞIKLAR GÜNDÜZ GİBİYDİMüşteki Hüseyin Meriç ise ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek "Bahçeye kurdukları ışıklar adeta gündüz gibiydi ve çok gürültü geliyordu. Ben bu sesleri duymamak için balkonumda kendim duyabileceğim şekilde klasik müzik açtım. İddia edildiği gibi ezan ya da Arapça ilahi dinlemedim. Ben balkonda otururken sanık arka kapıdan ikametime girerek evin içinden geçip yanıma oturdu. Bana 'Sen misin bize çekim yaptırmayan' diyerek hakaret etti. Beni tehdit etti hemen yanından uzaklaşıp gittim" ifadelerini kullandı.

BENİ ÖLDÜRECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİMMeriç olay gününü ise şöyle anlattı: "Evin içine girdi, girer girmez odunla yüzüme vurdu. Beni tehdit etti. Ben elinden odunu alarak dışarıya doğru kaçtım. Gelip beni boynumdan kavradı. Bahçeden dışarıya kaçtım. Orada beni öldürebileceğinden endişe ettim. Burada da sanık eylemlerini sürdürdü. Benim kendisine vurduğum doğru değildir. Cezalandırılmasını talep ediyorum"

SADECE ELLERİMİ VE AYAKLARIMI KULLANDIMTaraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan Halil Sezai Paracıkoğlu "Kasten yaralama eylemini gerçekleştirdiğim doğrudur ancak silahla gerçekleştirmedim. Sadece ellerimi ve ayaklarımı kullandım. Yaşanan olaylar nedeniyle pişmanım, beraatime karar verilsinö dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİMahkeme, "Silahla kasten yaralamaö, "Hakaretö, "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeö ve "Mala zarar vermeö suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikleri göz önünde bulundurarak sanık hakkında hapis cezasının ertelenmesine takdiren yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Görüntü dökümü: ------------Meriç'in görüntüsü

-ARŞİV


- İstanbul

Halil Sezai, Karar, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! HALİL SEZAİ'NİN DAVASINDA KARAR: 1 YIL 11 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika


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