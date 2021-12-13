Kazanın yaşandığı yer
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Yaralıların ambulansa alınması
Ambulansın gidişi
Hasar gören araçların çekici ile çekilmesi Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İdris Eker'in kullandığı 42 BVU 53 plakalı otomobil ile Derviş Yol (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Pınarbaşı Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Hüseyin Çetin ( 21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerindeki kırıklardan dolayı Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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