Son dakika gündem: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yüksel, Suşehri'ne el birliğiyle daha güzel hizmetler getireceklerini söyledi.

Amaçlarının gelecek nesillere hayırlı hizmetler bırakmak olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizler okyanuslardan geçtik, arklarda boğulmayacağız. Bu hizmetleri el birliğiyle yapacağız. Yollarımızın alt yapıları tamamlandı, üst yapısı olarak asfaltlamalarını yapıyoruz. Bizlere güvenin, güzel hizmetler getirmeye devam edeceğiz. Bölgemiz tarım ve hayvancılığa uygun bir bölge. Kısa süre önce modern mezbahanemizi ve hayvan pazar alanımızı hizmete sunduk. Bunlara ilaveten şu andaki çalışmalarımız besi ahırlarının yapılması olacak. Kısa sürede bu çalışmalarımıza el atacağız."

Muhtarların taleplerini de dinleyen Yüksel, bu tür toplantıların daha sıklıkla yapılacağını ifade etti.