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Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI - Son Dakika

Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI

23.01.2022 15:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'daki doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez 'Kar topu festivali ve yürüyüşü' düzenlendi.

VAN'daki doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez 'Kar topu festivali ve yürüyüşü' düzenlendi. Festivale katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çocuklarla kar topu oynadı, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte Vali Bilmez, beraberindeki kalabalıkla 2 kilometre karda yürüyerek kar topu festavalinin yapılacağı Atatürk Parkı'na geldi. Festivale katılan çocuklar, bir anda Vali Bilmez'i kar topu yağmuruna tutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Vali Bilmez de çocuklara kar topuyla karşılık vererek eğlenceye ortak oldu. Festival, çalınan müzik eşliğinde halayların çekilmesiyle son bulurken, katılanlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Festivale katılanlar, ilk kez düzenlenen kar topu festivalinde, doyasıya eğlendiklerini söylediler.

Vali Bilmez, bölgedeki doğal güzelliklere dikkat çekmek ve 1915 yılında Hoy cephesine teçhizat ve mühimmat götürürken dönüş yolunda soğuktan donarak şehit olan 120 Vanlı genci, yıl dönümlerinde anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vali Bilmez, Hem onları anmak hem doğayla gençlerimizi buluşturmak için Büyükşehir Belediyemiz tarafından bugün böyle bir festival düzenlendi. Bugünkü programımızda eski Van Şehri'nde hem 120 kahramanımızı anmak, hem eski Van Şehri hakkında bilgi sahibi olmak, hem de son bir yıldır çok kurak geçen bölgemiz bu hafta çok güzel bir kar aldı. Gençlerimizle birlikte 2 kilometrelik bir yürüyüş yaptık. Yürüyüşün ardından da kar topu festivali yaptık. Katılan misafirlere belediyemiz çay ve çorba ikramında bulundu dedi. Vali Bilmez gülerek, Bizim takımdaki gençler hepsi karşımıza geçti, bize kar topu attılar. Sonra öğrendim ki; gazeteciler onları saf değiştirmeye zorlamışlar. Demek ki; her şeyin arkasında gazetecileri aramak boşuna değilmiş. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunu her yıl geleneksel hale getiririz diye konuştu.

ESKİ VAN ŞEHRİ, EN GÜZEL AÇIK MÜZE ALANI OLACAK

Bilmez, bu yılki projede surların eski hanını ayağa kaldıracaklarını belirterek, Eski Van Şehrini peydeyper ayağa kaldıracağız. Burası açık müze diyebileceğiz bir alan. Eski Van Şehri çok acının yaşandığı, ama çok güzel anıların da biriktirildiği bir alan. Camilerin ve kiliselerin iç içe olduğu, binlerce yıl kardeşçe yaşayan bir kent. Bu kentin ruhunu bizim tekrar diriltmemiz, yaşatmamız lazım. İnşallah burası en güzel açık müze alanı olacakdiye konuştu.

Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI
Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI

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Emin Bilmez, Şehit, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! VALİ FESTİVALDE ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI, ŞEHİT 120 GENÇ ANILDI - Son Dakika
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