Son dakika gündem: Yasin öğretmen "kan bağışı" mesaisi ile kanser tedavisi gören çocukları yaşama bağlıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Yasin öğretmen "kan bağışı" mesaisi ile kanser tedavisi gören çocukları yaşama bağlıyor

Son dakika habere göre Kayseri'nin Özvatan ilçesinde felsefe grubu öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Yasin Örer, okulda başlayan kan bağışı kampanyasını farklı boyuta taşıyıp çevresini de bu yönde teşvik ederek, hastanede kanser tedavisi gören yüzlerce çocuğun kan ihtiyacını karşılıyor.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde felsefe grubu öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Yasin Örer, okulda başlayan kan bağışı kampanyasını farklı boyuta taşıyıp çevresini de bu yönde teşvik ederek, hastanede kanser tedavisi gören yüzlerce çocuğun kan ihtiyacını karşılıyor.

Okul müdüründen 4 yıl önce kan bağışı grubu oluşturması yönünde bir talep gelen Yasin öğretmen, bunu gerçekleştirerek, yılda sadece 30 kan bağışı yapılan ilçede bu sayıyı 240'a çıkarttı.

Cuma hutbeleri, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci ve arkadaşlarından yardım alan Örer, son 4 yılda kan ihtiyacı olan yüzlerce kişiye ulaşma fırsatı yakaladı.

Yasin Örer, AA muhabirine, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kemik İliği Bölümünde tedavi gören çocuklar için farklı zamanlarda sosyal etkinlikler yaptığını söyledi.

Hastanede tedavi gören çocuklar için de bir çaba içerisine girdiğini belirten Örer, şunları kaydetti:

"Burada tedavi gören 10 çocuk düşünün. Bu çocukların ailelerinin bazılarına doktorlar tedavi için yapabilecekleri bir şey kalmadığını ve eve götürmeleri gerektiğini söylüyor. Kök hücre nakli olduktan sonra bu çocukların 10'undan 8'i hayata tutunuyor. Biz de hocalarımızdan bir şans istedik, beraber çalışalım istedik. Bu hastanede zaten kan bağışı etkinliği yapıyordum. Daha sonra buradaki doktorlarla bağlantı kurma gereği duydum. Orada sıcak kan ihtiyacı, trombosit ihtiyacının olduğunu biliyordum. Şu an sıcak kan ve trombosit bulunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Aslında kahramanlık bizim bağışçılarımızda ve doktorlarımızda. Hepsi pelerinsiz kahraman." diyen Örer, bağışçıların kan vermemesi durumunda kendisinin de çaresiz kaldığını ifade etti.

Örer, Bahreyn'den gelen hastaların bile kan ihtiyacını karşılama konusunda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, akrabası olmayan ve kan bulmakta zorlanan kişilere yardımcı olduklarını dile getirdi.

Kan bağışı sürecinden bahseden Örer, "Kan bulduğum aileler beni hiç tanımaz. Doktorlar kana ihtiyaç olduğunu bana mesaj atarlar. Ben de hemen çevremden ve telefon gruplarımdan yazarım. Hastayı bilmem. Hasta ile bağışçı arasındaki organizasyonu sağlarım. Kan verecek kişinin aracı yoksa kendi aracımla alıp bağışını yapmasını sağlarım." diye konuştu.

Örer ayrıca kan bağışı konusunda birisine teklif gittiğinde bunu iyi değerlendirmesi ve bir insanı kurtarabilmenin sorumluluğunu fark etmesi gerektiğini söyledi.

Gece 03.00'te bile kan bağışı için yollara düştüğünü vurgulayan Örer, "Gecemiz, gündüzümüz yok, yeter ki çocuklar yaşasın. Allah nasip etmiş, öğretmenlik gibi kutsal bir meslek de vermiş. İnsanların yaşaması için ufak bir katkımız varsa ne mutlu bize." dedi.

"Tedavi gören çocuklarla dost oldu"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü de son günlerde hastanede kan ihtiyacının arttığını, hastanelerde kan bağışının çok rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Yasin öğretmen gibi kişilere bu dönemde daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Karakürkçü, şöyle devam etti:

"Biz çocuklarda kanser tedavisi ve kan hastalıkları ile uğraşıyoruz. Bu çocukların çoğunun tedavi sırasında kan ihtiyacı oluyor. Bunların bazıları kişiye özel verilmesi gerekiyor. Bunları toplamak oldukça zor. Bu durumda Yasin öğretmen gibi iyilik meleği olan insanlar devreye giriyor. Biz kendisi ile ilçede tanıştıktan sonra dost olduk o da tedavi gören çocuklarla dost oldu. Çocukların ne zaman bir kan ihtiyacı olsa bulamadığımız zaman hemen Yasin öğretmene haber veriyoruz. O da kendi gruplarıyla irtibata geçiyor, onlardan bize kan bağışçıları buluyor. Bu tür gönüllülerin artması lazım."

İlik nakli yurt dışından 30 bin avroya geliyor

Kan bağışçısı Kadir Şahin de 4 yıldır düzenli olarak kan bağışçısı olduğunu ve bu süreçten sonra ilik de bağışladığını söyledi.

Bir kanser hastası çocuğa ilik naklinde bulunduğunu aktaran Şahin, iliğin yurt dışından getirilmesi durumunda 30 bin avroyu bulduğunu anlattı.

Şahin, kan ve ilik nakli bağışıyla bir ailenin yüzünü güldürmenin önemli olduğunu, kan bağışından korkulmaması gerektiğini, nezih ve güvenilir ortamlarda bağış yapılabildiğini kaydetti.

Son dakika gündem: Yasin öğretmen kan bağışı mesaisi ile kanser tedavisi gören çocukları yaşama bağlıyor

Özvatan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yasin öğretmen 'kan bağışı' mesaisi ile kanser tedavisi gören çocukları yaşama bağlıyor - Son Dakika

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