Misli.com 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 2-1 mağlup etti.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu

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