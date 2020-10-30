Son dakika haberleri... Ağaçta mahsur halan yavru kediyi polis kurtardı - Son Dakika

Vatandaşlar da acıkan yavru kediye yiyecek verip karnını doyurdu. - SAMSUN

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahalallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki palmiye ağacına çıkıp burada mahsur kalan kedinin sesini duyan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yavru kedinin yardımına koştu. Palmiye ağacına tırmanan polisler kediyi alıp yere indirdi.

Samsun 'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi polis tarafından kurtarıldı.

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