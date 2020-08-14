Son dakika haber: Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde, 7,5 metrelik su sarnıcından inerek kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanı Phaselis Antik Kenti sınırları içerisinde kaçak kazı yapıldığına dair bilgi alan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, saat 06.30 sularında tespit edilen alana gitti. Alandaki 7,5 metrelik su sarnıcında kaçak kazı yapan M.A., D.C. ve D.A., yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, hilti, kazma, 4 kürek, 2 balyoz, 2 manivelaya el konuldu.3 şüpheli, Tekirova Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.