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Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı - Son Dakika

Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı

08.02.2022 14:58
Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı

Son dakika haberleri: Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, 3 ton cam otoyola saçıldı.

Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, 3 ton cam otoyola saçıldı. Trafiğin aksamasına neden olan kazada, şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Rize istikametinden Artvin'e gitmekte olan 61 AAJ 052 plakalı kamyonetin sürücüsü Cafer Bayır, Arhavi ilçesi kıyıcık tüneline geldiği sırada virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen aracın kasasında bulunan 3 ton cam otoyola saçıldı. Kazada şans eseri sürücü Cafer Bayır ve araç içinde bulunan Ahmet Oluk yara almadı. Asfaltı kaplayan cam parçaları nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Ekiplerin dağılan cam parçaların temizlemek için çalışma başlattığı öğrenildi. - ARTVİN

Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı
Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı
Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı
Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı
Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı

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Artvin, Arhavi, Rize, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, karayolunda trafik aksadı - Son Dakika
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