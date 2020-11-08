Son dakika haber! Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen düşerek kalçasını kırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen düşerek kalçasını kırdı
08.11.2020 09:48
Son dakika haberi: Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı ve Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı ve Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı. Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesi'ne kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı duyuruldu. - VİYANA
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