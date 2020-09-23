Bakan Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile strateji ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile strateji ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Sosyal Medya Hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA, -
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