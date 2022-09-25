BAYRAMPAŞA'DA KUMAŞ HIRSIZLIKLARI KAMERADA

Uğur ŞAHİN - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da, iş yerine giren yüzleri maskeli hırsızlar 50 top kumaş çaldı. Kumaşların değerinin 300 bin lira olduğu belirtilirken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne dün sabah saatlerinde minibüs yanaştı. Minibüsün içinden çıkan kapüşonlu ve yüzleri maskeli üç şüpheli ellerindeki levyelerle iş yerinin kapısını açtı. İçeri giren şüpheliler, depo olarak da kullanılan iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtilen 50 top kumaş çaldı. Şüpheliler, kumaşları minibüse yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu.

Aynı mahalledeki başka bir iş yerinde de 4 Eylül Pazar günü benzer bir hırsızlık girişimi yaşandı. 34 FTR 404 çalıntı plakalı minibüsle bir iş yerinin önüne gelen hırsızlar, kapalı olan kepenkleri açmaya çalıştı. Şüpheliler, başarılı olamayınca, iş yerinin güvenlik kamerasını kırarak olay yerinden uzaklaştı.

İki olayda iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.