Son dakika haber... Bolu TSO Başkanı Ateş'in 3. Bölge Yatırım Teşviği açıklaması - Son Dakika

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yatırım teşviklerinde yapılan düzenlemede, ilçelere yapılan yatırımlarda bir alt bölge desteklerinden faydalanmanın önünün açıldığını ve Bolu'da 6 ilçenin bu olanaktan yararlanacağını belirtti.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile halihazırda 2. yatırım teşvik bölgesinde yer alan Bolu'da, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa, Dörtdivan, Göynük ve Mudurnu ilçelerine yapılacak yatırımların bir alt bölge olan 3. Bölge yatırım teşviklerinden yararlanacağını anımsattı.

Yerinde iş ve istihdamın artırılmasının, ilçelerin de il merkezi ile gelişmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, yatırım teşviklerinin ilçelere yatırım götürme noktasında önemli bir enstrüman olarak karşılarına çıktığını kaydeden Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu olarak sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralaması nedeniyle 2. yatırım teşvik bölgesinde yer alıyoruz. Ancak ilçelerimize baktığımızda, bu gelişmişlik düzeyinin ilçelere yansımadığını ifade edebiliriz. İlçelerimize de bir hareketlilik getirmek, yatırım cazibesini artırmak için gerek TOBB, gerekse Bakanlık nezdinde bugüne dek birçok girişimde bulunduk. 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreçte sevindirici bir haber aldık. Yatırım teşvik sisteminde ilçe bazlı düzenlemeye gidildi. Buna göre, Bolu'da Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa, Dörtdivan, Göynük ve Mudurnu ilçelerine yapılan yatırımlara, bir alt bölge teşviği olan 3. bölge teşvikleri uygulanacak. 2. Bölgede yüzde 20 olan yatırıma katkı oranı, 3. Bölgede 5 puan daha artarak yüzde 25 olarak uygulanıyor. Ayrıca 3 yıl olan SGK işveren hissesi prim desteği süresi 3. Bölgede 5 yıla uzuyor. Yine 3. Bölgede, hahihazırda 2. Bölgede olmayan, döviz veya döviz endeksli kredide 1 lira cinsi kredide ise 3 faiz veya kar payı desteği uygulanıyor."

Ateş, hayata geçirilen bu yeni düzenlemelerin ilçelerin gelişmesi ve rekabet gücünün artması, göçün tersine çevrilmesi, yerinde iş ve istihdam hedefine katkı sağlaması açılarından faydalı sonuçlar getireceğini de belirtti.