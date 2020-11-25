Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti

25.11.2020 17:39
Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin Sao Paulo eyaletinde Taguai ve Taquarituba kentleri arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Sao Paulo Askeri İnzibatı Sözcüsü Alexandre Guedes, kazanın ulaşıma zor bir bölgede meydana geldiğini ve otobüsün içinde sıkışan kişilerin olduğunu belirtti.

Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti

OTOBÜSTE EN AZ 53 KİŞİ BULUNUYORDU

Guedes, bir şirket çalışanlarını taşıyan otobüste en az 53 kişinin bulunduğunu ve yetkililerin kurbanların kimliklerini belirlemek için çalıştıklarını kaydetti.

Yaralılar, kazanın meydana geldiği bölge yakınındaki Taguai, Fartura ve Taquarituba'daki hastanelere kaldırıldı.

Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti

Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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