Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki bölgeden duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çorum ve Laçin Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi