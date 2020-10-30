Son dakika haber | DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 6 kişi savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. 6 şüphelinin sınır dışı edilmesi için kampa gönderildiği öğrenildi. Gözaltında bulunan 10 kişinin ise sorgusu devam ediyor. - SAMSUN

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